2019-12-12T12:46:23+03:00
Происшествия

В Мурманске столкнулся "ВАЗ" с автобусом "МАЗ", есть пострадавшие

Водитель отечественной машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Наталья ЛОБАНОВА
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Водитель "ВАза" был госпитализирован. Фото: vk.com/murmansk_dtpВодитель "ВАза" был госпитализирован. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Областной центр за пару дней по уши завалило снегом. Из-за разбушевавшейся непогоды, аварии и пробки на дорогах стали случаться все чаще. Так и поздно вечером, 11 декабря, в заполярной столице произошло ДТП. На этот раз без пострадавших не обошлось.

- 11 декабря в 23:35 в Мурманске около дома №25 по Верхне-Ростинскому шоссе водитель «ВАЗа», сидя за рулем своего авто, двигался со стороны улицы Старостина в сторону улицы Челюскинцев. Мужчина не справился с управлением, выехал на сторону дороги для встречного движения, где столкнулся с автобусом «МАЗ», который двигался ему навстречу. В результате аварии водителя «ВАЗа» госпитализировали в медучреждение. По факту данного ДТП проводится проверка, - рассказал официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: несколько дней назад, 9 декабря, в Мурманске автобус «ЛиАЗ» столкнулся с «КамАЗом», а затем врезался в рекламный щит. В аварии пострадали четыре пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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