В Мурманске столкнулись автобус и «КамАЗ», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-09T14:12:29+03:00

Автобус столкнулся с грузовиком, а затем врезался и в рекламный щит. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Автобус сначала наехал на самосвал со снегом, а затем на рекламный щит [видео]

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Утро 9 декабря в Мурманске ознаменовалась крупной аварией, в которую попали пассажиры общественного транспорта.

- В 9.30 в районе дома 17/1 по проспекту Героев-североморцев водитель автобуса «ЛиАЗ» двигался со стороны улицы Папанина в сторону улицы Гагарина. Он не учел дорожные и метеоусловия, из-за чего столкнулся с припаркованным автомобилем «КамАЗ», который вывозил снег с проезжей части. После столкновения автобус наехал на рекламный щит, - рассказал инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По данным дорожной инспекции, в аварии пострадали четыре пассажира автобуса, водители остались целы. Всех получивших травмы доставили в медицинские учреждения для обследования. По факту данного ДТП проводится проверка.

Напомним: похожее ДТП случилось 2 декабря, когда в заполярной столице столкнулись троллейбус и «КамАЗ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/748620" frameborder="0"></iframe> Момент аварии на проспекте Героев-североморцев.Автор: vk.com/murmansk_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU