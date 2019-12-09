В Мурманске столкнулись автобус и «КамАЗ», есть пострадавшие
Утро 9 декабря в Мурманске ознаменовалась крупной аварией, в которую попали пассажиры общественного транспорта.
- В 9.30 в районе дома 17/1 по проспекту Героев-североморцев водитель автобуса «ЛиАЗ» двигался со стороны улицы Папанина в сторону улицы Гагарина. Он не учел дорожные и метеоусловия, из-за чего столкнулся с припаркованным автомобилем «КамАЗ», который вывозил снег с проезжей части. После столкновения автобус наехал на рекламный щит, - рассказал инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
По данным дорожной инспекции, в аварии пострадали четыре пассажира автобуса, водители остались целы. Всех получивших травмы доставили в медицинские учреждения для обследования. По факту данного ДТП проводится проверка.
Напомним: похожее ДТП случилось 2 декабря, когда в заполярной столице столкнулись троллейбус и «КамАЗ».
Момент аварии на проспекте Героев-североморцев.Автор: vk.com/murmansk_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU