2019-12-02T15:12:18+03:00
Происшествия

В Мурманске столкнулись троллейбус и "КамАЗ"

К счастью, в ДТП никто не пострадал
Мария ПАШЕНКОВА
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Троллейбус и грузовик не поделили дорогу. Фото: vk.com/murmansk_dtpТроллейбус и грузовик не поделили дорогу. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Утро 2 декабря выдалось для водителей Мурманска сложным. Мало того, что темнота уже задерживает очень долго - сегодня в областном центре началась полярная ночь, так еще и снег сыпал как из рога изобилия.

В таких непростых условиях не все те, кто был за рулем, справились со сложившейся обстановкой. Так, в 9.25 у дома №13 на улице Челюскинцев столкнулись троллейбус №3 и "КамАЗ".

- В результате ДТП никто не пострадал. Данные участников были направлены для оформления в подразделения ГИБДД. В данный момент, кто именно виноват в аварии, не установлено, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Как рассказали "КП" пассажиры троллейбуса, ДТП спровоцировал водитель большегруза, который включил поворотник направо, а сам повернул налево.

Напомним: крупное ДТП случилось 30 ноября: под Мончегорском столкнулись два грузовика и "ВАЗ". Пострадал пассажир легкового автомобиля, его госпитализировали в медицинское учреждение. Днем ранее под Апатитами машина насмерть сбила лося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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