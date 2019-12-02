В Мурманске столкнулись троллейбус и "КамАЗ"

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-02T15:12:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Утро 2 декабря выдалось для водителей Мурманска сложным. Мало того, что темнота уже задерживает очень долго - сегодня в областном центре началась полярная ночь, так еще и снег сыпал как из рога изобилия.

В таких непростых условиях не все те, кто был за рулем, справились со сложившейся обстановкой. Так, в 9.25 у дома №13 на улице Челюскинцев столкнулись троллейбус №3 и "КамАЗ".

- В результате ДТП никто не пострадал. Данные участников были направлены для оформления в подразделения ГИБДД. В данный момент, кто именно виноват в аварии, не установлено, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Как рассказали "КП" пассажиры троллейбуса, ДТП спровоцировал водитель большегруза, который включил поворотник направо, а сам повернул налево.

Напомним: крупное ДТП случилось 30 ноября: под Мончегорском столкнулись два грузовика и "ВАЗ". Пострадал пассажир легкового автомобиля, его госпитализировали в медицинское учреждение. Днем ранее под Апатитами машина насмерть сбила лося.

ИСТОЧНИК KP.RU