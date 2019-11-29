На трассе "Кола" в Мурманской области машина насмерть сбила лося

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-29T13:19:59+03:00

Обычно столкновения с лосями плачевно заканчивается для водителей. Но мужчине за рулем Fiat повезло. Фото: архив "КП"

Водителю повезло и он не пострадал

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Появление дикого животного на дороге можно попробовать спрогнозировать. Так, выделяют участки "Колы", на которых особенно часто выходят лоси, есть муниципалитеты, под которыми у обочин часто видят медведей. Опытные водители знают, что осенью, например, у сохатых - гон, поэтому они становятся особенно опасными.

Но все же избежать столкновения, даже если ты вооружен полезной информацией, удается далеко не всегда.

Опасное ДТП случилось на 1232 километре +700 м автодороги "Кола" (участок под Апатитами) 28 ноября в 21.40.

- Водитель, управляя автомобилем Fiat, допустил наезд на лося. В результате наезда животное погибло на месте. Сам водитель не пострадал, - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Павел Харченко.

Также от удара со взрослым сохатым серьезно пострадал сам автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU