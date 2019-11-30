2019-11-30T02:00:19+03:00
Происшествия

Крупное ДТП под Мончегорском: на автотрассе Кола столкнулись два грузовика и ВАЗ

В аварии пострадал пассажир отечественной легковушки
Наталья ЛОБАНОВА
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Машины одна за другой сталкивались друг с другом. Фото: vk.com/murmansk_dtpМашины одна за другой сталкивались друг с другом. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Вечер пятницы, 29 ноября, ознаменовался серьезной аварией неподалеку от Мончегорска.

- По предварительным данным, в 19:00, на 1247 километре трассы Р-21 «Кола» водитель ВАЗа наехал на металлическое ограждение, после чего легковой автомобиль начало крутить по проезжей части. В этот момент водитель сзади идущего грузового автомобиля пытается затормозить, но сталкивается с ВАЗом. Позади грузовика в это же время едет фура, водитель которой видит случившееся впереди столкновение и, пытаясь избежать аварии, выезжает на полосу встречного движения, но врезается в попутно двигающийся грузовик, - рассказал подробности инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ, его госпитализировали в медучреждение. По факту аварии проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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