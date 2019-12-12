При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" пострадали двое военных

В Мурманске уже больше трех часов горит авианосец "Адмирал Кузнецов" 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Но пока пожарным не удается справится с огнем.

Напомним: ЧП случилось около 10.00. Предположительно, при проведении сварочных работ загорелся трюм первого энергоотсека. С крейсера эвакуировали все рабочих судоремонтного центра. Площадь пожара оценивается в 600 квадратных метров. Однако без пострадавших все же не обошлось.

Пожар на "Адмирале Кузнецов" начался около 10 утра.Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- При первом взгляде на проходную 35-го судоремонтного завода ничего не происходит. Вериницу машин, тянущиеся в обе стороны проверяют сотрудник охраны. Однако если прислушаться разговоры про "Кузнецов" ходят. Да и рабочие, в разгар дня покидающие завод, наводят на мысль о том, что все-таки что-то не так. "Нас отозвали, пока не потушат и не разберутся в причинах", переговариваются они между собой, - сообщает корреспондент "КП" с места событий.

Дорогу к проходной машинам то и дело приходится освобождать, чтобы обеспечить "зеленую волну" пожарным, спешащим к крейсеру, и "скорым", которые торопятся доставить пострадавших в больницы. За 15 минут мимо проехала сразу две медицинских кареты, правда, только одна с мигалками.

- Двое военных пострадали во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов", угрозы их жизни нет, - заявили в Минобороны РФ.

В пресс-службе Северного флота подчеркивают, что боеприпасов и вооружения на авианосце на момент пожара не было.

Также на место ЧП приехал и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который для этого прервал личный прием. Правда, пока глава региона воздерживается от каких-либо комментариев.

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