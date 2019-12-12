Северный флот: Очаг возгорания на «Кузецове» локализован

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-12T17:29:40+03:00

Рабочие не пострадали, а военным повезло меньше

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Вот уже несколько часов, как экстренные службы Мурманска и военные подняты по тревоге. Напомним: около 10.00 12 декабря на 35-м судоремонтном заводе загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который проходил там полную модернизацию после того, как в Росляково затонул плавдок. На место ЧП уже приехал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. На данный момент сообщается о двух пострадавших. Оба военные, угрозы для их жизней нет. Площадь подара – 600 квадратных метров.

- Среди наших рабочих никто не пострадал. Все успели выйти, - отметил начальник пресс-службы Центра судоремонтов «Звездочка» Евгений Гладышев.

А тем временем, пожарные совместно с военными смогли локализовать очаг возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU