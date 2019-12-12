2019-12-12T18:32:24+03:00
Происшествия

В Мурманске пожарные делают проливку очага возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Огонь в нем локализовали в 13.22
Мария ПАШЕНКОВА
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В данный момент пожарные ведут проливку очага возгорания.В данный момент пожарные ведут проливку очага возгорания.Фото: Наталья ЛОБАНОВА
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С утра идет борьба с огнем на авианосце "Адмирал Кузнецов". Напомним: пожар на крейсере, что стоит на ремонте у 35 СРЗ, начался около 10.00 12 декабря. К 13.22 Северный флот сообщил, что очаг возгорания локализован. Однако дым столбом, который было видно далеко за пределами судоремонтного завода, говорит о том, что борьба еще идет.

Как стало известно "КП", сейчас идет проливка очага возгорания. О полной ликвидации пожара говорить рано.

- Распространения задымления за пределы локализованного очага нет. В ликвидации возгорания принимают участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера, - уточнили в пресс-службе Северного флота.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».

По данным правительства Мурманской области, в больницах находятся 10 пострадавших в пожаре. Двое военнослужащих получили ожоги верхних дыхательных путей. Один человек находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Угрозы жизни нет.

Создан оперативный штаб, состояние пострадавших контролирует региональный министр здравоохранения.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.

Два человека пострадали при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов".Как рассказали в пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка", возгорание началось в 10:16 по московскому времени в первом энергоотсеке при проведении сварочных работ (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU

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