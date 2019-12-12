Из-за пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" создали оперативный штаб

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-12T17:29:25+03:00

Пожар на крейсере до сих пор не получен. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Андрей Чибис на месте поверил, как борются с огнем

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12 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках Единого дня приема граждан встречался с северянами. Но все разговоры пришлось прервать из-за ЧП: утром четверга на авианосце "Адмирал Кузнецов " произошел пожар.

Глава региона срочно поехал на 35 СРЗ, где стоит на ремонте корабль.

- Губернатор на месте ознакомился с ситуацией по возгоранию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Сейчас там работает штаб оперативного реагирования. По поручению Андрея Владимировича оказание медицинской помощи пострадавшим на контроле министра здравоохранения Мурманской области, - сообщили в правительстве региона.

Сейчас глава Заполярья вернулся к личному приему.

Напомним: по предварительной версии, возгорание случилось из-за сварочных работ. Пострадали двое военных. Информация по состоянию остальных уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU