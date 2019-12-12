К горящему крейсеру "Адмирал Кузнецов" едет губернатор Мурманской области
Утром 12 декабря ЧП произошло на судоремонтном заводе в Мурманске: предположительно, во время сварочных работ начался пожар в энергоотсеке авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
К месту стянуты экстренные службы. Туда же едет глава региона.
- Андрей Чибис едет к авианосцу "Адмирал Кузнецов". Губернатор прервал личный прием и отправляется на место ЧП. Там все еще продолжается пожар, - сообщают соцсети.
По неподтвержденным пока данным, число пострадавших выросло до шести, один из них находится в тяжелом состоянии. Также несколько человек не выходят на связь - они могут находиться в отсеке, доступ к которому закрыт.
Напомним: возгорание случилось в трюме первого энергоотсека. Всех рабочих, занятых на ремонте корабля, срочно эвакуировали. Площадь пожара на данный момент составляет 600 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU