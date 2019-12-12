К горящему крейсеру "Адмирал Кузнецов" едет губернатор Мурманской области

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-12T12:23:48+03:00

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Утром 12 декабря ЧП произошло на судоремонтном заводе в Мурманске: предположительно, во время сварочных работ начался пожар в энергоотсеке авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

К месту стянуты экстренные службы. Туда же едет глава региона.

- Андрей Чибис едет к авианосцу "Адмирал Кузнецов". Губернатор прервал личный прием и отправляется на место ЧП. Там все еще продолжается пожар, - сообщают соцсети.

По неподтвержденным пока данным, число пострадавших выросло до шести, один из них находится в тяжелом состоянии. Также несколько человек не выходят на связь - они могут находиться в отсеке, доступ к которому закрыт.

Напомним: возгорание случилось в трюме первого энергоотсека. Всех рабочих, занятых на ремонте корабля, срочно эвакуировали. Площадь пожара на данный момент составляет 600 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU