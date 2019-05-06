Погибших в «Шереметьево» Евгения и Софию Новиковых похоронят в Крыму

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-06T17:01:03+03:00

Ксения Новикова приняла решение похоронить мужа Евгения и дочку Соню в Крыму.

Начальник медсанчасти в Снежногорске вместе с дочкой летал в Москву навестить маму

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В беде, которая обрушилась вечером 5 мая на Мурманскую область, семьям погибшим в авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево» все стараются помочь, чем только могут.

Организацией похорон уже занимаются в Ковдоре и Кандалакше. Не исключением стал и ЗАТО Александровск, три жителя которого погибли в пожаре. Напомним, в «Шереметьево» оборвались жизни начальник медсанчасти 120 Евгения Новикова, его дочери Софии и заместителя начальника по экспертизе временной нетрудоспособности Ларисы Сивоконь.

- Мы, конечно, окружим максимальной заботой и вниманием все членов семей погибших. Обеспечим любое транспортное сообщение, поддержим их морально и финансово, - сообщили «КП» в администрации ЗАТО Александровск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Какую сумму муниципалитет выделит из резервного фонда, пока не известно. Помогут власти и в организации похорон.

- Супруга Евгения Новикова приняла решение похоронить и мужа, и дочь в Керчи. Наш глава Семен Кауров уже созвонился с главой администрации Керчи и попросил посодействовать семье Евгения Новикова. Власти пообещали помочь с организацией похорон и транспорта, - рассказали в администрации ЗАТО Александровск.

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ИСТОЧНИК KP.RU