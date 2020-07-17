Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 июля 2020 года: регион вышел на плато

Медицинская помощь в Мурманской области работает на пределе своих возможностей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 17 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 7780 заболевших COVID-19, 4238 человек выздоровели и 42 умерли.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
На остальной территории Мурманской области подтверждено 5485 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 183 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+6, всего 295), Североморске (+12, всего 477), Мончегорске (+8, всего 345), Печенгском районе (+10, всего 208) и Ловозерском районе (+1, всего 16).
Мурманск вырвался далеко вперед в коронавирусном рейтинге Заполярья. В городе-герое уже заболел 3537 человек. Только 146 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаи не регистрировались вот уже неделю, всего там 2295 инфицированных.
Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 3537 случаев
Белокаменка - 2295 случаев
Североморск - 477 случаев
Мончегорск – 345 случаев
Кольский район - 295 случаев
Апатиты – 222 случая
Печенгский район - 208 случаев
Кировск – 133 случая
Кандалакшский район – 72 случая
Ковдорский район - 71 случай
Оленегорск – 54 случая
Полярный – 21 случай
Ловозерский район - 16 случаев
ЗАТО Видяево - 12 случаев
Терский район – 7 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая.
Количество зараженных коронавирусом растет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 3537
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 146 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 7
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 72
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 222 и 133 соответственно
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: закрыты
Изоляция для приезжих: нет
В Апатитах за последние сутки выявили пять новых случаев заражения, а в Кировске - 1. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 295 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 6 новых заболевших.
Растет число жертв
По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе вновь возросло число летальных случаев от коронавируса. В схватке с COVID-19 не смогли выжить еще три человека. Всего погибли 42 человека.
Последние новости
16 июля губернатор Андрей Чибис провел брифинг. Так, стало известно, что в Мурманской области вышли на плато по распространению коронавируса, при этом снижение числа заболевших можно ждать не раньше чем через 2-2,5 недели. В Заполярье пока не начали тестировать северян на иммунитет к новой болезни.
В регионе умерла от коронавируса медсестра областной больницы. Также глава региона рассказал, что госпиталь в Мурмашах готов работать, но пока его не откроют.
В группе риска по заражению COVID-19 оказалось трудоспособное население Мурманской области. Рост числа зараженных был вызван беспечностью на отдыхе на природе.
Из-за непростой ситуации в регионе перенесли шествие "Бессмертного полка". Зато до 1 августа в регионе не будет новых ограничений.
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