Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 июля 2020 года: регион вышел на плато

Медицинская помощь в Мурманской области работает на пределе своих возможностей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 17 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 7780 заболевших COVID-19, 4238 человек выздоровели и 42 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На остальной территории Мурманской области подтверждено 5485 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 183 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+6, всего 295), Североморске (+12, всего 477), Мончегорске (+8, всего 345), Печенгском районе (+10, всего 208) и Ловозерском районе (+1, всего 16).

Мурманск вырвался далеко вперед в коронавирусном рейтинге Заполярья. В городе-герое уже заболел 3537 человек. Только 146 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаи не регистрировались вот уже неделю, всего там 2295 инфицированных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 3537 случаев

Белокаменка - 2295 случаев

Североморск - 477 случаев

Мончегорск – 345 случаев

Кольский район - 295 случаев

Апатиты – 222 случая

Печенгский район - 208 случаев

Кировск – 133 случая

Кандалакшский район – 72 случая

Ковдорский район - 71 случай

Оленегорск – 54 случая

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 16 случаев

ЗАТО Видяево - 12 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая.

Количество зараженных коронавирусом растет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 3537

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 146 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 72

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 222 и 133 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах за последние сутки выявили пять новых случаев заражения, а в Кировске - 1. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 295 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 6 новых заболевших.

Растет число жертв

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе вновь возросло число летальных случаев от коронавируса. В схватке с COVID-19 не смогли выжить еще три человека. Всего погибли 42 человека.

Последние новости

16 июля губернатор Андрей Чибис провел брифинг. Так, стало известно, что в Мурманской области вышли на плато по распространению коронавируса, при этом снижение числа заболевших можно ждать не раньше чем через 2-2,5 недели. В Заполярье пока не начали тестировать северян на иммунитет к новой болезни.

В регионе умерла от коронавируса медсестра областной больницы. Также глава региона рассказал, что госпиталь в Мурмашах готов работать, но пока его не откроют.

В группе риска по заражению COVID-19 оказалось трудоспособное население Мурманской области. Рост числа зараженных был вызван беспечностью на отдыхе на природе.

Из-за непростой ситуации в регионе перенесли шествие "Бессмертного полка". Зато до 1 августа в регионе не будет новых ограничений.

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