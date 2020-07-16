2020-07-16T17:42:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, почему в регионе так много больных коронавирусом

По словам Лены Лукичевой один зараженный успевает инфицировать еще 1,5
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.Глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.
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Еще пара дней, и число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысит 8 тысяч человек. В регионе уже 42 летальных случая. И каждый день число новых больных – не менее 160. Откуда же такой рост?

Глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева сообщила, в чем же причина. Оказалось, что северяне слишком обрадовались теплым выходным.

- 20-21 июня была температура выше 20 градусов, и ровно на 9-10 день инкубационного периода отметился рост числа больных с ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. 1 и 2 июля были достигнуты максимальные за весь период распространения показатели: среднее количество людей, которых заразил 1 человек, составило 1,5. Ранее показатель был от 0,8 до 1, - рассказала Лена Лукичева.

Так, что рано северяне обрадовались теплу. Наслаждать летом надо с осторожностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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