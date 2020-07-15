Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 июля 2020 года: крупные торговые сети штрафуют за нарушение масочного режима

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 15 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 7410 заболевших COVID-19, 4061 человек выздоровел.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки диагноз подтвержден у 182 человек. Добавилось еще три летальных исхода, а всего от опасной инфекции скончались 35 ковидных пациентов. Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 5115 человек. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+14, всего 260), Североморске (+15, всего 437), Апатитах (+1, всего 217), Мончегорске (+3, всего 329) и Кандалашкском районе (+3, всего 72).

Мурманск же продолжает быть лидером в коронавирусном топе Заполярья. В городе-герое уже заболели 3313 человек. Только 146 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новых случаев за последние сутки не выявили, всего там 2295 инфицированных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 3313

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 146 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 72

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки выявили 3 новых случая заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 217 и 132 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах за последние сутки выявили один новый случай заражения. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 260 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 14 новых заболевших.

Растет число жертв

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе выросло число летальных случаев от коронавируса. В схватке с COVID-19 не смогли выжить еще три человека.

- В Мурманске скончались три пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 57 до 86 лет. Все имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, ишемическая болезнь сердца. Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме. Несмотря на интенсивное лечение и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - уточнили в штабе.

Заполярные магазины штрафуют

Крупную сеть супермаркетов оштрафовали почти на полмиллиона за нарушения масочного режима.

- В Мурманске в двух супермаркетах компании «ТекилаДжаз» кассиры работали без масок, а администрация магазинов не обеспечила контроль за соблюдением правил. За такое нарушение санитарно-эпидемической безопасности и риски для работников и покупателей были составлены административные протоколы. Представители Роспотребнадзора обратились в суд. 14 июля состоялись два судебных заседания, иски были рассмотрены. Суд принял решение о привлечении компании к административной отвественности в виде штрафов на общую сумму 400 тысяч рублей. Решение суда в силу еще не вступило, - сообщили в оперштабе.

Напомним, что в конце мая подобными нарушителями стали такие магазины Заполярья, как «Улыбка радуги», «Тандер», «Агроторг Пятерочка» и «Дикси».

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