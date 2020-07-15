Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 15 июля 2020 года составило 39 человек

15 Июль 2020 2020-07-15T11:10:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 15 июля 2020 года

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Число летальных исходов от коронавируса в Мурманской области растет изо дня в день. Еще 14 июля в регионе насчитывалось 35 погибших от опасной инфекцией, а за последние сутки добавилось еще 4 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. Отметим, что у всех умерших были сопутствующие заболевания, которые усугубил COVID-19.

Всего в Мурманской области на 15 июля выявлено 187 новых случаев заражения опасной инфекцией. Большинство из них пришлось на Мурманск (+78 заболевших, всего 3391). Выздоровели 4149 ковидных пациентов. Общее число подтвержденных случаев заболевания в кольском крае - 7597.

Напомним: министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «95 пациентов в тяжелом состоянии, 14 подключены к ИВЛ». Дмитрий Панычев рассказал о состоянии заболевших коронавирусом.

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