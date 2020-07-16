Глава Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусом: «Работоспособное население попало в группу риска»

16 Июль 2020 2020-07-16T18:03:12+03:00

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В Мурманской области число заболевших коронавирусом скоро превысит 8 тысяч человек. Глава региона Андрей Чибис сообщил, что до 1 августа сохраняется режим повышенной готовности.

- Как на 27 неделе, так и 28-й в Мурманской области коронавирус больше всего распространяется среди работоспособного возраст. Это группа риска. В том числе и по не соблюдению профилактических мер, - рассказала глава регионального Роспотребназора Лена Лукичева.

Рост ковидных больных среди трудоспособного населения Мурманской области объяснили активным отдыхом в теплые выходные июня, когда температура воздуха была выше +20: северяне не соблюдали социальную дистанцию, да и масочным режимом откровенно не пренебрегали. Теперь-то и виден результат такого пренебрежительного отношения к мерам безопасности. И судя по статистике летальных исходов, эти последствия не всегда поправимы.

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