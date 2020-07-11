Ситуация с коронавирусом в Мурманске: открывается Мурманский областной краеведческий музей

11 Июль 2020 2020-07-11T14:33:28+03:00

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Из-за коронавируса всем культурным заведениям Мурманской области пришлось на время закрыть свои двери и проводить мероприятия лишь онлайн. Однако сейчас в Заполярье постепенно вводятся послабления. Так, с 13 июля в областном центре возобновляет работу Мурманский областной краеведческий музей. Учреждение можно будет посещать с соблюдением правил безопасности.

- 13 июля с 11:00 Мурманский областной краеведческий музей вновь откроет двери для посетителей. Работают следующие выставочные залы: «Природа Мурманской области», «Обитатели морских глубин». Вход разрешен только в медицинских масках! Принимаются одиночные посетители, без экскурсионного сопровождения, - сообщили в музее.

Режим работы остается без изменений: ежедневно с 11:00 до 18:00. Четверг и пятница - выходные дни.

Напомним: в Мурманске открылись Мурманская областная научная и детско-юношеская библиотеки. Учреждения работают с соблюдением противоэпидемических правил.

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