Ситуация с коронавирусом в Мурманске: когда откроют границы с Финляндией и Норвегией

До августа послаблений ждать не стоит. Фото: unsplash.com

Летом, в сезон отпусков, очень хочется путешествовать по другим странам. Однако у коронавируса на этот счет свои планы. Пока что самые близкие к Мурманской области страны - Финляндия и Норвегия - остаются закрытыми.

- Правительство Финляндии 10 июля приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года. Данные меры принимаются в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией, - сообщили в посольстве Финляндии в России в соцсетях.

Норвегия тоже пока что не принимает российских туристов. Однако в июне королевство открыло границу для родственников норвежцев и тех, кто имеет вид на жительство в Норвегии. Тем не менее, все приезжающие должны будут в обязательном порядке находиться на двухнедельном карантине.

- Пока что все иностранцы, приезжающие в Норвегию, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Эта политика также продлевается до 20 августа, - говорится в сообщении Ассоциации туристов России.

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