Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кто в Мурманской области умер от коронавируса, возраст и пол

13 Июль 2020 2020-07-13T11:58:07+03:00

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С момента, когда первая жительница Мурманской области умерла от коронавируса, прошло всего три месяца, но ситуация изменилась до неузнаваемости. В Заполярье COVID-19 подтвердили у 7228 человек. И это число продолжает расти.

По данным оперативного штаба региона, жертвами новой коронавирусной инфекции стали уже 32 заполярных жителя. Мы узнали, кого чаще всего поражал COVID-19 и люди какого возраста чаще остальных не выживали в борьбе с коварным вирусом.

Первой жертвой эпидемии стала 67-летняя жительница Заполярья. Это случилось 11 апреля. После нее в апреле от коронавируса скончались еще три человека. В мае от COVID-19 умерло еще трое северян, в июне – еще восемь. Но июль, который даже не преодолел свой экватор, кажется, всерьез вознамерился победить это скорбный рекорд – к 13 июля жертвами коронавируса стали уже 17 человек.

Чаще всего от коронавируса умирали северяне в возрастной категории от 60 до 70 лет (14 случаев). Самому молодому погибшему пациенту было 43 года, самому старшему - 90 лет. Наибольшее количество смертей пришлось на мужчин – не менее 14 человек. У всех пациентов были сопутствующие заболевания.

Список умерших от коронавируса в Мурманской области на 13 июля 2020 года:

11 апреля - 67-летняя женщина (жительница Мурманска)

18 апреля - 73-летняя женщина (жительница Мурманска)

19 апреля - 85-летняя женщина (жительница Кировска)

23 апреля - 62-летняя женщина (Апатитско-Кировская агломерация)

9 мая - 55-летний мужчина (Белокаменка)

14 мая - 69-летняя женщина (Апатитско-Кировская агломерация)

18 мая - 60-летний мужчина (Кольский район)

17 июня - 61-летний мужчина и 86-летняя женщина (жители Мурманска)

22 июня - 66-летний мужчина (житель Мурманска, художник Никита Духно)

24 июня - 67-летний и 48-летний мужчины (жители Мурманска)

26 июня - 65-летний мужчина (житель Мурманска)

27 июня - 57-летняя женщина (жительница Кандалакши)

30 июня - 74-летний мужчина (житель Мурманска)

1 июля - 90-летняя женщина (жительница Мурманска)

3 июля - 68-летний и 80-летний мужчины (жители Мурманской области)

4 июля – 43-летний мужчина (житель Мурманской области)

5 июля – 65-летняя женщина (жительница Мурманска) и 77-летний мужчина (житель Мурманской области)

9 июля – 67-летняя и 68-летняя женщины (жители Мурманской области)

10 июля – три человека в возрасте от 61 года до 80 лет (жители Мурманской области)

11 июля – 78-летний и 80-летний мужчины (жители Мурманской области)

12 июля – 86-летняя женщина (жительница Мурманска)

13 июля - три человека в возрасте от 62 лет до 81 года (жители Мурманской области).

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