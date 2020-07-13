2020-07-13T09:18:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 13 июля 2020 года составило 32 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 13 июля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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количество жертв коронавируса снова выросло.количество жертв коронавируса снова выросло.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирусные тучи продолжают сгущаться над Кольским полуостровом. Растет не только количество заболевших, но и число жертв коварного вируса.

Напомним: за месяц количество умерших от COVID-19 выросло почти в 4,5 раза. С середины июня оперативный штаб практически ежедневно информирует о новых жертвах. Так, 17 июня количество погибших с 7 июня увеличилось до девяти человек, а к 12 июля (меньше чем через месяц) - до 29 человек. И вот новые летальные случаи.

- В целом по региону у нас 7228 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровевших - 4284 человека и 32 летальных исхода, - сообщил на оперативном совещании у губернатора министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Иными словами врачи проиграли в борьбе за жизнь еще трех пациентов. Подробности новых смертей от коронавирусной инфекции уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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