Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 12 июля 2020 года составило 29 человек

12 Июль 2020 2020-07-12T11:07:00+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 12 июля 2020 года

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Увы, но в последнее время информация о ситуации коронавирсом в Мурманской области все больше напоминает военные сводки. С каждым днем количество жертв COVID-19 растет, и даже не верится, что еще месяц назад в Заполярье было всего 7 летальных исходов.

- В Мурманске скончалась пациентка с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 86-летняя женщина проходила лечение с 30 июня, переносила болезнь в тяжелой форме. Пациентка имела сопутствующие заболевания, среди которых ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - рассказывают в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Таким образом количество летальных исходов в Заполярье выросло до 29.

В оперативном штабе настоятельно просят не игнорировать ношение масок, а при первых симптомах ОРВИ незамедлительно обращаться к медикам и не заниматься самолечением.

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ИСТОЧНИК KP.RU