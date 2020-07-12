Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 июля 2020 года: число умерших из-за коронавируса выросло до 28 человек

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 12 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 6866 заболевших COVID-19. 3948 человек выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 181 человека. Добавилось еще два летальных исхода, всего от опасной инфекции скончались 28 ковидных пациентов.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 4571 человек. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+4, всего 234), Североморске (+30, всего 372), Мончегорске (+1, всего 324), Печенгском районе (+6, всего 169) и Оленегорске (+1, всего 47).

Мурманск же продолжает удерживать пальму первенства в коронавирусном топе. В городе-герое уже заболели 2915 человек. Только 139 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаев за последние сутки не выявили, все также 2295 инфицированных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 2915

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд из крупнейшего города за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее, в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 139 заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 66

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 215 и 130 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах и Кировске за последние сутки нет новых случаев. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 234 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 4 новых заболевших.

Растет число жертв

В Мурманской области прибавилось еще два летальных исхода от коронавируса. Всего в смертельной схватке с COVID-19 не смогли выжить 28 человек.

- В Заполярье скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 78 и 80 лет. Оба имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертензия, сахарный диабет, ожирение. Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме. Несмотря на интенсивное лечение и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

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