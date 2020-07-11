Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область снова вошла в десятку регионов по числу заболевших за сутки.

11 Июль 2020 2020-07-11T15:23:01+03:00

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Мурманская область никак не хочет покидать печальный топ-10 российских регионов по числу зараженных коронавирусом за один день. Заполярье вновь оказалось на заключительном десятом месте в этом рейтинге. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 11 июля, в кольском крае за последние сутки подхватил опасную инфекцию 181 человек. Всего в регионе - 6866 заболевших COVID-19. А вот по количеству выздоровевших мы лишь на 43-ем месте - за один день выписаны из больниц 59 человек.

Большинство новых ковидных пациентов как обычно пришлось на Мурманск (+139), где уже 2915 зараженных. Еще немного, и областной центр достигнет трех тысяч. Тем не менее, город никто не собирается закрывать на карантин.

Лидером по количеству людей, подхвативших коронавирус за сутки, стала Москва - 678 новых случаев. Второе место у Санкт-Петербурга (+296), третье отошло Свердловской области (+280). Меньше всего инфицированных зафиксировано в Еврейской автономной области и Чеченской Республике - у каждого региона по 7.

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