Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 17 июня 2020 года составило 9 человек
По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе выросло число жертв коронавируса. Много недель подряд их было семь, но 17 июня появилось сообщение, что погибших от COVID-19 уже девять.
- 86-летняя жительница Мурманска находилась на ИВЛ, болезнь протекала в тяжелой форме. Пациентка имела сопутствующие заболевания онкологического профиля. 61-летний пациент из Мурманска также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и переносил заболевание в тяжелой форме. Мужчина страдал хроническими заболеваниями: сахарный диабет и избыточный вес, - уточнили в оперативном штабе.
Напомним: 15 июня министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что в Запролярье увеличилось число пациентов в крайне тяжелом состоянии - с одного до трех.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: открываются мини-гостиницы и турбазы. Работать они пока будут с ограничениями (Подробности)
Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 июня 2020 года: 4155 заболевших и 2877 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 17 июня 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»