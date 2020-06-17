Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 17 июня 2020 года составило 9 человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:47:34+03:00

В Мурманской области уже девять человек умерли от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 17 июня 2020 года

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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе выросло число жертв коронавируса. Много недель подряд их было семь, но 17 июня появилось сообщение, что погибших от COVID-19 уже девять.

- 86-летняя жительница Мурманска находилась на ИВЛ, болезнь протекала в тяжелой форме. Пациентка имела сопутствующие заболевания онкологического профиля. 61-летний пациент из Мурманска также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и переносил заболевание в тяжелой форме. Мужчина страдал хроническими заболеваниями: сахарный диабет и избыточный вес, - уточнили в оперативном штабе.

Напомним: 15 июня министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что в Запролярье увеличилось число пациентов в крайне тяжелом состоянии - с одного до трех.

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