2020-06-15T10:39:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе увеличилось число тяжелых пациентов

Три человека с коронавирусом в Мурманской области находятся в крайне тяжелом состоянии
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Пять больных коронавирусом в Мурманской области подключены к ИВЛ.Пять больных коронавирусом в Мурманской области подключены к ИВЛ.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области напоминает качели. В главном ковидном очаге - Белокаменке - она уже стабилизировалась, поэтому в Междуречье сняли режим ЧС. А вот Мурманск, Мончегорск и Североморск пока показывают плохие показатели по приросту заболевших.

Еще одна плохая новость - в Мурманской области растет число тяжелых пациентов. Раньше таких был всего один.

- По оперативным данным на вечер 14 июня, пять пациентов находятся на ИВЛ, трое из них — в крайне тяжелом состоянии. 41 процент пациентов с CoViD-19 в Мурманской области — со средней степенью тяжести, - рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Болезнь протекает в тяжелой форме у 17 человек. При этом в Мурманской области достаточно ковидных коек и создан запас нужных лекарств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 июня 2020 года: 3946 заболевших и 2677 выздоровевших. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 14 июня 2020 года (Подробности)

Голосование по Конституции из-за коронавируса будет проходить неделю. Всех избирателей и членов комиссий обеспечат средствами индивидуальной защиты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области снесли незаконно построенную дачу экс-министра природных ресурсов
Ушла из жизни известный мурманский историк и краевед Валентина Карепова
Житель Апатитов 42 раза ударил ножом свою 54-летнюю сожительницу
Число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 4 тысячи человек
Опять двадцать пять: на Мурманскую область движутся похолодание и грозы
В Мурманске водитель троллейбуса насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе увеличилось число тяжелых пациентов
Губернатор Мурманской области сделал министру культуры замечание из-за увольнения директора ДК имени Кирова
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке снят режим ЧС
Житель Кандалакши приревновал жену к знакомому и ударил его в шею ножом
Жительница Мурманской области попала в больницу после ДТП в Карелии
В реке Тюва нашли тело мужчины, пропавшего в мае
В Баренцевом море рыбаки сняли на видео, как поднимается подводная лодка
В Мурманской области альпинисты очистят скалы от надписей вандалов
В Мурманске Opel столкнулся с каретой скорой помощи и автомобилем Fiat, есть пострадавшие
Житель Апатитов обронил ключи от квартиры и остался без компьютера и кухонной техники
Аэропорт "Хибины" снова открыт для северян
Териберка может получить статус особо охраняемой природной территории
В Кандалакше столкнулись поезд и машина
В Мурманской области из-за паводка ограничили движение грузовиков по дороге Кола - Серебрянские ГЭС
Группа врачей аэромобильного госпиталя МЧС России покинула Мурманскую область
В Мурманской области введен режим ЧС регионального характера
На городском кладбище Мурманска паводок размыл сектора
Лето вернулось: на выходных в Мурманской области будет до +25 градусов
Список территорий Мурманской области, где нельзя ходить в лес
Жители Кандалакши собрали на строительство часовни миллион рублей за полтора месяца
В Верхнетуломском водохранилище нашли тело рыбака