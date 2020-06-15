Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе увеличилось число тяжелых пациентов

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:39:26+03:00

Пять больных коронавирусом в Мурманской области подключены к ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Три человека с коронавирусом в Мурманской области находятся в крайне тяжелом состоянии

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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области напоминает качели. В главном ковидном очаге - Белокаменке - она уже стабилизировалась, поэтому в Междуречье сняли режим ЧС. А вот Мурманск, Мончегорск и Североморск пока показывают плохие показатели по приросту заболевших.

Еще одна плохая новость - в Мурманской области растет число тяжелых пациентов. Раньше таких был всего один.

- По оперативным данным на вечер 14 июня, пять пациентов находятся на ИВЛ, трое из них — в крайне тяжелом состоянии. 41 процент пациентов с CoViD-19 в Мурманской области — со средней степенью тяжести, - рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Болезнь протекает в тяжелой форме у 17 человек. При этом в Мурманской области достаточно ковидных коек и создан запас нужных лекарств.

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