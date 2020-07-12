2020-07-12T12:06:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 7 тысяч человек

В регионе выявлено 7049 случаев заражения опасной инфекцией
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Число заболевших в Мурманской области стремительно растет.Число заболевших в Мурманской области стремительно растет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Эпидемия коронавируса на Кольском полуострове набирает обороты, причем очень стремительно. Каждую неделю Мурманская область берет все новую и новую планку по количеству заболевших COVID-19. Всего неделю назад в регионе было 6038 инфицированных и 21 умерший. А теперь заболевших на тысячу больше, а число погибших увеличилось на восемь человек.

По информации оперативного штаба Мурманской области на 12 июля 2020 года, в Заполярье новую коронавирусную инфекцию подхватило 7049 человек. От опасного вируса погибли 29 человек, выздоровели 3971 северянин.

Самым крупным ковидным очагом по-прежнему остается Мурманск, где подхватил опасную инфекцию 3005 местных жителей. Однако, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заполярную столицу на карантин закрывать не собираются. Белокаменка сместилась на второе место, прибавив за неделю всего двух заболевших к уже имеющимся 2293 рабочим. Тройку невеселых лидеров замкнул Североморск с результатом в 416 ковидных пациентов. За неделю в городе выявили 117 новых случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 12 июля 2020 года составило 29 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 12 июля 2020 года (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 июля 2020 года: число умерших из-за коронавируса выросло до 29 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 12 июля 2020 года (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область снова вошла в десятку регионов по числу заболевших за сутки. В регионе заразился опасной инфекцией еще 181 человек (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила северян с Днем рыбака
У взлетно-посадочной полосы аэропорта «Мурманск» бродит медведь
На реконструкцию дороги в Териберку дополнительно выделили 250 миллионов рублей
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 7 тысяч человек
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 12 июля 2020 года составило 29 человек
В Мурманске ищут 37-летнего мужчину, который пропал пять дней назад
По Мурманску гулял выводок утят с мамой-уткой
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область снова вошла в десятку регионов по числу заболевших за сутки.
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: открывается Мурманский областной краеведческий музей
Стали известны причины таинственной гибели группы Дятлова
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 11 июля 2020 года составило 28 человек
24-летний житель Мурманска из ревности ударил ножом начальника жены
Учителем года Мурманской области стал преподаватель истории из мурманского лицея
Мурманскстат подсчитал, сколько получают работники сферы рыболовства
В Кандалакше две козочки провалились в яму, где просидели всю ночь
В Кандалакше грабитель заставил женщину идти с ним в банкомат, а потом в магазин
Житель Мурманска оформил кредит на 320 тысяч рублей на умершего знакомого
В Мурманске отложили масштабный проект реконструкции системы освещения
Житель Челябинской области посмотрел сериал "Морские дьяволы" и "заминировал" военную базу в Североморске
Как правильно в Мурманской области хоронить домашних животных
Под Ковдором ликвидируют кладбище домашних животных
Два месяца изоляции: Дорогу к Ковде начнут восстанавливать с 15 июля
Совет депутатов Мурманска заступился за Александра Накая, которого сказал уволить губернатор
Андрей Чибис попал в число губернаторов, про которых чаще всего пишут хорошее в соцсетях