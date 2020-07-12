Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 7 тысяч человек

12 Июль 2020 2020-07-12T12:06:37+03:00

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Эпидемия коронавируса на Кольском полуострове набирает обороты, причем очень стремительно. Каждую неделю Мурманская область берет все новую и новую планку по количеству заболевших COVID-19. Всего неделю назад в регионе было 6038 инфицированных и 21 умерший. А теперь заболевших на тысячу больше, а число погибших увеличилось на восемь человек.

По информации оперативного штаба Мурманской области на 12 июля 2020 года, в Заполярье новую коронавирусную инфекцию подхватило 7049 человек. От опасного вируса погибли 29 человек, выздоровели 3971 северянин.

Самым крупным ковидным очагом по-прежнему остается Мурманск, где подхватил опасную инфекцию 3005 местных жителей. Однако, по словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заполярную столицу на карантин закрывать не собираются. Белокаменка сместилась на второе место, прибавив за неделю всего двух заболевших к уже имеющимся 2293 рабочим. Тройку невеселых лидеров замкнул Североморск с результатом в 416 ковидных пациентов. За неделю в городе выявили 117 новых случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU