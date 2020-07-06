Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших коронавирусом в Мурманской области превысило 6 тысяч человек

6 Июль 2020 2020-07-06T11:44:30+03:00

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Еще в конце июня в Мурманской области было зафиксировано около пяти тысяч заболевших коронавирусом. Число и так немаленькое, однако спустя всего неделю количество подхвативших опасную инфекцию возросло до 6 тысяч человек. По данным оперативного штаба, всего на 6 июля в регионе 6038 инфицированных. Погиб от коронавируса 21 человек, выздоровели - 3704. Три пациента находятся в тяжелом состоянии.

Самым крупным ковидным очагом стал Мурманск, где подхватил опасную инфекцию 2301 северянина. Как отметил губернатор Андрей Чибис, заполярную столицу никто на карантин закрывать не будет. Белокаменка сместилась на второе место (2293 случая). Тройку невеселых лидеров замкнули Мончегорск и Североморск с результатом в 299 ковидных пациентов у каждого города.

Напомним: пациентов с легкой формой болезни лечат на дому. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, кого госпитализируют с COVID-19, а кого оставляют на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU