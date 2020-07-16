Ситуация с коронавирусом в Мурманске: шествие «Бессмертного полка» перенесли на октябрь 2020 года

16 Июль 2020 2020-07-16T17:30:45+03:00

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Каждый день в Мурманской области регистрируется около 180 новых случаев коронавируса. Особенно напряженная ситуация – в Мурманске, Мончегорске, Североморске и Кольском районе.

Такое положение дел привело к тому, что до 1 августа в регионе не будет новых послаблений. Хотя удалось провести Парад Победы 24 июня и голосование по поправкам в Конституции. А вот планируемый в июле «Бессмертный полк» перенесут, чтобы не рисковать здоровьем северян.

- Переносим шествие «Бессмертного полка» на октябрь, когда будем праздновать победу над фашизмом в Заполярье, - сообщил на брифинге 16 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Так, что полюбившаяся северянам акция все же состоится. Просто стоит набраться терпения и, например, потратить оставшееся до октября время на подготовку к долгожданному мероприятию.

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