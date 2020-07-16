Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: будут ли новые ограничения и послабления с 16 июля 2020 года

16 Июль 2020 2020-07-16T17:23:15+03:00

Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

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В Мурманской области каждый день прибавляется более 170 новых заболевших коронавирусом. Напомним: на 16 июля на Кольском полуострове подтверждено 7780 случаев новой коронавирусной инфекции, а 42 человека погибли.

Ситуация непростая, хотя губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что мы вышли на плато.

- С учетом напряженной ситуации в Мурманске, Североморске, Кольском районе и Мончегорске мы приняли решение пролить режим повышенной готовности до 1 августа. То есть до этого времени не будет новых послаблений, но и пока не будем вводить новые ограничения, - сообщил Андрей Чибис.

Тем не менее, буквально 15 июля глава региона подписал постановление, ограничивающее въезд в четыре села Терского района, одно село Ловозерского района и ЗАТО Островной. Все населенные пункты, попавшие в этот документ, включены в маршрут теплохода "Клавдия Еланская".

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