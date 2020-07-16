Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: будут ли новые ограничения и послабления с 16 июля 2020 года
В Мурманской области каждый день прибавляется более 170 новых заболевших коронавирусом. Напомним: на 16 июля на Кольском полуострове подтверждено 7780 случаев новой коронавирусной инфекции, а 42 человека погибли.
Ситуация непростая, хотя губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что мы вышли на плато.
- С учетом напряженной ситуации в Мурманске, Североморске, Кольском районе и Мончегорске мы приняли решение пролить режим повышенной готовности до 1 августа. То есть до этого времени не будет новых послаблений, но и пока не будем вводить новые ограничения, - сообщил Андрей Чибис.
Тем не менее, буквально 15 июля глава региона подписал постановление, ограничивающее въезд в четыре села Терского района, одно село Ловозерского района и ЗАТО Островной. Все населенные пункты, попавшие в этот документ, включены в маршрут теплохода "Клавдия Еланская".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 июля 2020 года: крупные торговые сети штрафуют за нарушение масочного режима. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 15 июля 2020 года (Подробности)
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 15 июля 2020 года составило 39 человек. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 15 июля 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»