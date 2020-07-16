Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы вышли на плато»
Вот уже который день сводка оперативного штаба по коронавирусу вселяет в северян тревогу. Напомним: к 16 июля в Мурманской области 7780 заболевших, и только за последние сутки выявлено 183 новых случая. Разумеется, обеспокоенные северяне с нетерпение ждали комментария главы региона по этому поводу.
- В сравнении с июнем у нас стабилизировалась обстановка. Как считают специалисты, мы вышли на плато. Это значит, что почти 10 дней у нас количество инфицированных лиц остается примерно на одном уровне. Мы понимаем, что ситуация в Мурманске, Североморске, Кольском районе, Мончегорске остается напряженное. Число заболевших здесь – около 200 человек в сутки, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Иными словами, что в скором времени кривая новых заболевших медленно, но верно поползет вниз, а эпидемия начнет отступать с заполярных широт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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