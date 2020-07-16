Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 16 июля 2020 года: ограничения на въезд введены в ЗАТО Островной, Терском и Ловозерском районах

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 16 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 7597 заболевших COVID-19, 4149 человек выздоровели и 39 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск вырвался далеко вперед в коронавирусном рейтинге Заполярья. В городе-герое уже заболел 3391 человек. Только 78 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке новые случаи не регистрировались вот уже неделю, всего там 2295 инфицированных.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 5302 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 187 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+29, всего 289), Североморске (+28, всего 465), Апатитах (+5, всего 222), Мончегорске (+8, всего 337), Печенгском районе (+9, всего 198), Кировске (+1, всего 133), Ковдорском районе (+23, всего 71) и Оленегорске (+6, всего 54).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 3391 случай

Белокаменка - 2295 случаев

Североморск - 465 случаев

Мончегорск – 337 случаев

Кольский район - 289 случаев

Апатиты – 222 случая

Печенгский район - 198 случаев

Кировск – 133 случая

Кандалакшский район – 72 случая

Ковдорский район - 71 случай

Оленегорск – 54 случая

Полярный – 21 случай

Ловозерский район - 15 случаев

ЗАТО Видяево - 12 случаев

Терский район – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Количество зараженных коронавирусом растет.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 3391

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. За последние сутки в областном центре прибавилось 78 заболевших. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 7

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 72

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки не выявили новых случаев заражения. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 222 и 133 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Апатитах за последние сутки выявили пять новых случаев заражения, а в Кировске - 1. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 289 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 29 новых заболевших.

Растет число жертв

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе вновь возросло число летальных случаев от коронавируса. В схватке с COVID-19 не смогли выжить еще четыре человека. Всего погибли 39 северян. Напомним: 14 июля жертвами опасной инфекции стали три человека.

Новые ограничения

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается более чем напряженной: растет количество и заболевших, и умерших. Разумеется, это не может не волновать власти. Именно поэтому вместо ослабления ограничений их решили ужесточить.

- Чтобы избежать завоза инфекции, в том числе в период туристических поездок, вводятся ограничения в селах Терского района - Чаваньге, Тетрино, Чапоме и Пялице, а также в селе Сосновка Ловозерского района и ЗАТО Островной. С 21 по 27 июля ограничивается передвижение граждан по маршруту следования теплохода «Клавдия Еланская». Исключение делают только для тех, кто проживает на этой территории, при наличии паспорта и регистрации или с согласования главы администрации муниципалитета, - сообщили в оперативном штабе региона.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже подписал соответствующее постановление.

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