Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека

16 Июль 2020 2020-07-16T10:39:19+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 16 июля 2020 года

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В Мурманской области в последние дни ежедневно растет число заболевших коронавирусом, и практически каждые сутки становится известно о новых жертвах CoVID-19. 16 июля оперативный штаю при правительстве Мурманской области снова сообщил скорбные вести.

- В Мурманске скончались три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 48 до 79 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Все имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, атеросклероз, ожирение. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - уточнили в оперативном штабе.

Общее число жертв коронавируса составило 42 человека. 15 июля в Мурманской области от коронавируса умерли четыре человека. Всего, по данным на 16 число, CoVID-19 диагностировали у 7780 человек.

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