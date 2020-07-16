Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом

16 Июль 2020 2020-07-16T18:20:06+03:00

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Статистика от оперативного штаба при правительстве Мурманской области не радует северян. Еще пару недель назад число заболевших было около 4 тысяч, а сейчас стремится к 8.

Каждый день – около 180 новых заболевших, что ни сутки – новые умершие. Закономерный вопрос: когда стабилизируется ситуация.

- Цифры большие, но стабильные. Не дают взрывов и скачков. Ситуация стабилизировалась, но остается напряженной. Не ранее чем через 2-2,5 недели мы должны пойти на уменьшение, не раньше. При этом оно должно быть плавным, если будут скачки, то это могут быть дефекты при своевременности отбора и доставки материала для лабораторных исследований, - уточнила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.

Пока же Заполярье вышло на плато, а это значит, что число новых случаев за сутки какое-то время будет колебаться возле пугающе цифры 180.

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ИСТОЧНИК KP.RU