2020-07-16T17:54:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Госпиталь в Мурмашах полностью готов к приему пациентов»

Андрей Чибис опроверг все слухи, которые ходят возле этого временного медучреждения
Мария ПАШЕНКОВА
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Госпиталь готов, но пациентов не принимает.Госпиталь готов, но пациентов не принимает.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Уже почти месяц мобильный госпиталь в Мурмашах стоит пустым. А ведь он обошелся почти в миллиард рублей! Неужели деньги выброшены на ветер и перестраховка была лишней?

- Еще обращу внимание: мы разворачивали госпиталь как резервный. Когда коек в стационарах будет не хватать, мы его запустим. Я еще раз говорю: надеюсь, этого не случится, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В свое время появилась информация, что госпиталь не вводят в эксплуатацию, потому что у него выявлен высокий класс пожароопасности, поэтому МЧС не дает добро. Также, как стало известно «КП» от своего источника, оборудование для медучреждения везла транспортная компания, чей склад затопило весной во время разлива реки Роста. И техника была испорчена.

- Госпиталь полностью готов. Никаких юридических нюансов нет, как и проблем с пожарнадзором. Испорченное оборудование не правда. Все оборудование готово, - уточнил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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