Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 30 мая 2020 года: 3136 заболевших и 1886 выздоровевших

Итак, главная новость минувшего дня – послабление ограничительных мер не стоит ждать до середины июня. Власти Мурманской области можно понять, ведь эпидемия снова решила не идти на спад.

Согласно последней сводке регионального оперативного штаба, в Заполярье заражено 3136 человек. Правда, надо отдать должное врачам, больше половины из них уже вылечены – а именно они смогли поставить на ноги 1886 пациентов. К сожалению, не обошлось без жертв – семерых северян медики потеряли. Кстати, среди 1243 госпитализированных с коронавирусом есть 30 детей.

Между тем, оперштаб заявил о стабилизации ситуации в Белокаменке. За минувшие сутки на масштабной стройке выявили всего один новый случай COVID-19. А вот Мурманск, кажется, всерьез решил догнать лидера, за которым числится 2281 заболевший. В столице Заполярья пока куда меньше, но посмотрите на темп. За минувшие сутки в городе-героя выявили 26 новых случаев, благодаря которым общее число зараженных достигло 370 человек.

Также новые случае выявлены в Мончегорске (+13, всего 42), Апатитах (+5, всего 155) и Североморске (+4, всего 65). Другие муниципалитеты ведут себя куда более сдержано: в Кировске по-прежнему 94 инфицированных, Кольском районе – 39, Печенгском районе – 38, Полярном – 21, Кандалакшском районе - 8, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Ловозерском районе – 4, Ковдоре и Терском районе – по одному.

Тем не менее, регион продолжает лихорадить. Так, например, пошли слухи, что вспышка коронавируса случилась на флагмане Северного флота – крейсере «Петр Великий». К счастью, повода для паники нет.

А вот самим северянам поберечься все же стоит – вирус изменил форму, да и подхватившие его люди стали заражать все больше окружающих. Однако темпы тестирования в Мурманской области растут – уже проведено более 90 тысяч исследований. В Кировске и Апатитах же планируется ввести режим электронных пропусков. А рыбаков, приезжающих на в регион за семгой и не соблюдающих самоизоляцию, будут наказывать. Также губернатор Мурманской области Андрей Чибис сказал, когда откроются фитнес-центры и большие магазины, и объяснил, почему даже бессимптомные больные не могут лечиться дома.

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