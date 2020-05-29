2020-05-29T11:52:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Северный флот о ситуации с коронавирусом: «Вспышки на крейсере «Петр Великий» нет»

Флагман Северного флота дезинфицируют четыре раза в сутки
Елена ЧУМАКОВА
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"Петр Великий" и не думает о карантине и собирается выйти в море. Фото: Северный флот"Петр Великий" и не думает о карантине и собирается выйти в море. Фото: Северный флот
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У коронавируса уникальные способности пробираться в самые укромные уголки Заполярья. Напомним: на днях он штурмом взял Терский район, а теперь, кажется, пробрался на флагман Северного флота – крейсер «Петр Великий». По крайней мере, такое тревожное сообщение накануне появилось в социальных сетях.

- Вспышки новой коронавирусной инфекции нет. Соответственно, и карантин на корабле не введен, - опровергли информацию в пресс-службе Северного флота.

Тем более, что на крейсере принимают все меры, чтобы COVID-19 не смог пробраться а него. С самого начала пандемии коронавируса на флагмане был введен особый регламент службы.

- Пять раз в сутки весь личный состав проходит термометрию. Температуру измеряют всем, кто заходит на корабль. Также они обрабатывают обувь и руки. Кроме того, четыре раза в сутки военнослужащие облачаются в специальные костюмы, вооружаются ранцевыми опрыскивателями и обеззараживают раствором хлора все 20 километров коридоров, а также места общего пользования. Несмотря на большой объем вся процедура, занимает у них около часа. Тем более, что в течение дня помещения своего подразделения из пульверизаторов обрабатывают дежурные, - рассказывает Максим Веклич, начальник служба радиационной, химической и биологической защиты корабля «Петр Великий», капитан 3 ранга.

На следующей неделе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» готовится выйти в море.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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