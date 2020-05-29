2020-05-28T23:14:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 29 мая 2020 года: 3076 заболевших и 1728 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 29 мая 2020 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В Мурманской области число заболевших превысило 3 тысячи человек.В Мурманской области число заболевших превысило 3 тысячи человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в Заполярье, но это не избавило северян от новых рекордов эпидемии. Накануне, 27 мая, Мурманская область взяла планку в 3000 заболевших COVID-19. К счастью, к этому событию она шла целых три недели. Поэтому временно можно выдохнуть и не ждать новых свершений на этом неблагородном поприще.

Согласно последней сводке регионального оперативного штаба, на Кольском полуострове опасный вирус подхватили 3076 человек. Только за сутки медики выявили 46 новых заболевших. Это пока позволяет нашему северному региону удерживаться на 14 месте во всероссийском рейтинге по количеству зараженных. Тем не менее заполярные врачи излечили от коронавируса 1728 пациентов. Семеро, к сожалению, не смогли пережить пандемию.

Конечно, до Белокаменки с ее 2280 инфицированными (+4 за сутки) остальным очагам, где в общей сложности заболело 796 человек, как до Луны пешком. Но тем не менее...

Так, новые случаи коронавиурса выявлены в Мурманске (+26 за сутки, всего 333), Апатитах (+4 за сутки, всего 150), Кировске (+5 за сутки, всего 94), Североморске (+2 за сутки, всего 61), Мончегорске (+3 за сутки, всего 29) и Кольском районе (+2 за сутки, всего 39). Дебютантом стал Терский район, где выявили пока один случай.

К счастью, остальные муниципалитеты ведут себя более дисциплинировано – там не увеличивается количество зараженных. В Печенгском районе по-прежнему инфицировано 38 человек, Полярном – 21, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Оленегорске – 5, Кандалакшском районе - 8, Ловозерском районе - 4 и Ковдоре – 1.

Но есть и хорошие новости. Жителям, которые потеряли оплачиваемую дорогу в отпуск из-за коронавируса, ее перенесут на 2021 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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