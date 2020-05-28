Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 28 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших и кто стал дебютантом
Спустя сутки с уверенностью можно сказать, что коронавирус одержал новую победу в Мурманской области. После почти двух месяцев эпидемии опасная инфекция взяла-таки штурмом еще один рубеж – COVID-19 сдался Терский район. Однако ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной все еще держат оборону.
Всего на территории Мурманской области коронавирус подхватили 3076 человек. Врачи вылечили 1728 заболевших. Семеро северян, увы, не смогли справиться с болезнью и умерли.
Абсолютным лидером как и прежде остается Белокаменка, где заражены уже 2280 рабочих. На остальной территории Мурманской области инфицировано 796 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 333 случая
Апатиты – 150 случаев
Кировск – 94 случая
Североморск – 61 случай
Кольский район – 39 случаев
Печенгский район - 38 случаев
Мончегорск – 29 случаев
Полярный – 21 случай
Кандалакшский район – 8 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Ковдор – 1 случай
Терский район – 1 случай.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ведущие Авторадио «Мурзилки International» спели про отдых в Мурманске. В разгар пандемии россиянам советуют ехать на Баренцево море [видео] (Подробности)
Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: Глава администрации Кировска разрешил горожанам уезжать в отпуск. Правда, желающим отдохнуть за пределами региона надо будет предоставлять подтверждающие документы (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»