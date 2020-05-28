Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 28 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших и кто стал дебютантом

Спустя сутки с уверенностью можно сказать, что коронавирус одержал новую победу в Мурманской области. После почти двух месяцев эпидемии опасная инфекция взяла-таки штурмом еще один рубеж – COVID-19 сдался Терский район. Однако ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной все еще держат оборону.

Всего на территории Мурманской области коронавирус подхватили 3076 человек. Врачи вылечили 1728 заболевших. Семеро северян, увы, не смогли справиться с болезнью и умерли.

Абсолютным лидером как и прежде остается Белокаменка, где заражены уже 2280 рабочих. На остальной территории Мурманской области инфицировано 796 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 333 случая

Апатиты – 150 случаев

Кировск – 94 случая

Североморск – 61 случай

Кольский район – 39 случаев

Печенгский район - 38 случаев

Мончегорск – 29 случаев

Полярный – 21 случай

Кандалакшский район – 8 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Ковдор – 1 случай

Терский район – 1 случай.

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