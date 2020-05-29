Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Наша задача, чтобы один человек заражал не более одного человека»

29 Май 2020 2020-05-29T12:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мурманской области еще остались города, где нет ни одного случая коронавируса. При этом в других муниципалитетах положение усугубятся. Яркий пример – Мурманск, Североморск, Апатиты, Кировск, Кольский район и Мончегорск.

- Здесь коэффициент распространения превышает единицу. Это значит, что один заболевших инфицирует двух и более человек. Наша задача, чтобы мы держались на уровне 0,5: один инфицированный теоретически может заразить за два дня одного человека. Тогда считается, что ситуация управляемая, - сообщила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.

Именно из-за высокого коэффициента в тех же Апатитах и Кировске сохраняется карантин, а въезд в другие муниципалитеты ограничен. Напомним: эти меры не будут сняты до 15 июня. Тем более, что форма заболеваемости коронавирусом изменилась, и все меньше северян переносят его бессимптомно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северный флот о ситуации с коронавирусом: «Вспышки на крейсере «Петр Великий» нет». Флагман Северного флота дезинфицируют четыре раза в сутки (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд». Андрей Чибис объяснил, с чем связано такое решение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU