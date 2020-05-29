Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Наша задача, чтобы один человек заражал не более одного человека»
В Мурманской области еще остались города, где нет ни одного случая коронавируса. При этом в других муниципалитетах положение усугубятся. Яркий пример – Мурманск, Североморск, Апатиты, Кировск, Кольский район и Мончегорск.
- Здесь коэффициент распространения превышает единицу. Это значит, что один заболевших инфицирует двух и более человек. Наша задача, чтобы мы держались на уровне 0,5: один инфицированный теоретически может заразить за два дня одного человека. Тогда считается, что ситуация управляемая, - сообщила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева.
Именно из-за высокого коэффициента в тех же Апатитах и Кировске сохраняется карантин, а въезд в другие муниципалитеты ограничен. Напомним: эти меры не будут сняты до 15 июня. Тем более, что форма заболеваемости коронавирусом изменилась, и все меньше северян переносят его бессимптомно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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