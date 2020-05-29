Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд»

29 Май 2020 2020-05-29T12:25:18+03:00

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Наступил конец мая, и тысячи северян, которые все еще живут в городах, где сохранились ограничения, ждали послаблений, если не полной свободы. Но, увы.

Напомним: режим самоизоляции в Мурманской области снят с 12 мая. Однако в Мончегорск, Апатиты, Кировск, Терский, Ковдорский и Кандалакшский районы, а также в Ура-Губу и Териберку нельзя просто так проехать, как, собственно, и выехать. А власти Кольского района в частности прорабатывали вопрос о снятии блок-постов на пути к побережью.

- Мы сохраняем все ограничения как минимум до 15 июня, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

И это несмотря на то, что в Апатитах и Кировске, например, ситуация стабилизировалась. При этом в Мончегорске, например, ухудшилась. При этом прорабатывается вопрос о снятии карантина в Белокаменке, где почти не выявляют новых зараженных. Так или иначе, а северянам необходимо набраться терпения еще на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU