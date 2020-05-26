Отмена режима самоизоляции в Мурманске: Териберку и Ура-Губу могут открыть для туристов уже в начале июня

26 Май 2020 2020-05-26T12:35:50+03:00

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Неужели начало календарного лета ознаменуется для жителей Кольского полуострова новым этапом ослабления ограничительных мер? Напомним: из-за эпидемии коронавируса власти выставили на въезде в Мончегорске, Териберке, Ура-Губе, Ковдорском районе, Полярных Зорях, Оленегорске, Кандалакшском и Терском районах, Печенгском и Ловозерском районах и Белокаменку блок-посты, через которые пропускают лишь при наличии прописки или специального разрешения.

Несмотря на то, что режим самоизоляции с 12 мая отменили, свободный проезд разрешили только по дороге между Кандалакшей и Полярными Зорями. Но, кажется, есть свет в конце тоннеля.

- Прорабатывается и вопрос о снятии КПП на автодорогах «Кола – Серебрянские ГЭС» и автоподъезде к Ура-Губе. Ожидается, что в Териберку и Ура-Губу все желающие смогут проехать уже в начале июня, - рассказали в администрации Кольского района.

Правда, пока такие послабления верится с трудом. Еще бы! В Кольском районе продолжается рост заболевших COVID-19 пусть и незначительный. За последние сутки здесь выявили еще один новый случай. Всего же насчитывается 37 зараженных.

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