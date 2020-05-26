2020-05-26T12:35:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена режима самоизоляции в Мурманске: Териберку и Ура-Губу могут открыть для туристов уже в начале июня

Сейчас прорабатывается вопрос о снятии КПП
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Блок-пост на Серебрянке смогут снять уже на следующей неделе. Фото: Администрация Кольского районаБлок-пост на Серебрянке смогут снять уже на следующей неделе. Фото: Администрация Кольского района
Изменить размер текста:

Неужели начало календарного лета ознаменуется для жителей Кольского полуострова новым этапом ослабления ограничительных мер? Напомним: из-за эпидемии коронавируса власти выставили на въезде в Мончегорске, Териберке, Ура-Губе, Ковдорском районе, Полярных Зорях, Оленегорске, Кандалакшском и Терском районах, Печенгском и Ловозерском районах и Белокаменку блок-посты, через которые пропускают лишь при наличии прописки или специального разрешения.

Несмотря на то, что режим самоизоляции с 12 мая отменили, свободный проезд разрешили только по дороге между Кандалакшей и Полярными Зорями. Но, кажется, есть свет в конце тоннеля.

- Прорабатывается и вопрос о снятии КПП на автодорогах «Кола – Серебрянские ГЭС» и автоподъезде к Ура-Губе. Ожидается, что в Териберку и Ура-Губу все желающие смогут проехать уже в начале июня, - рассказали в администрации Кольского района.

Правда, пока такие послабления верится с трудом. Еще бы! В Кольском районе продолжается рост заболевших COVID-19 пусть и незначительный. За последние сутки здесь выявили еще один новый случай. Всего же насчитывается 37 зараженных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области после пандемии откроются библиотеки и музеи. Однако не везде эти учреждения культуры смогут начать работать (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких случаях надо носить маски и будут ли штрафовать. Рублем накажут и тех, кто не носит маски, и тех, кто допустил это (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировске дети спасли зайчонка, попавшего под решетку в детском саду
Отмена режима самоизоляции в Мурманске: Териберку и Ура-Губу могут открыть для туристов уже в начале июня
В Мурманскую область из Китая под видом собачьего корма пытались провести тестостерон
Соцсети: в Мурманске произошла массовая драка подростков
В Апатитах возбудили уголовное дело в отношении женщины, устроившей смертельное ДТП
В Первомайском округе Мурманска построят несколько домов за 221 миллион рублей
В Мурманске из окна первого этажа выпала женщина
Коронавирус в Мурманске, последние новости на 26 мая 2020 года: 2981 зараженных в Мурманской области, 1656 выздоровевших и 7 умерших
Отопление в Мурманске могут отключить 28 мая
Появилось видео с места поисков утонувшей четырехлетней девочки в Алакуртти
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: список пострадавших от коронавируса отраслей в Мурманской области расширили до 51 категории
В Молочном талые воды превратили детскую площадку в бассейн
Где в Мурманской области общественные работы пользуются наибольшим спросом
Завершены поиски четырехлетней Альбины Кайрис в Алакуртти