Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на дороге между Полярными Зорями и Кандалакшей сняли блок-пост

23 Май 2020 2020-05-23T11:03:30+03:00

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Ситуация с коронавирусом вновь становится напряженной, но далеко не на всей ее территории. Например, на юге Мурманской области хоть и есть зараженные, но их немного, а роста нет уже довольно долго, если не считать подтвержденных случаев среди сотрудников обсерватора в Зеленоборском. Однако, как и обещал глава региона Андрей Чибис, к концу недели оперативный штаб стал постепенно снимать ограничения.

- Андрей Владимирович и областной оперштаб поддержал наше предложение о снятии поста на внутренней дороге между Полярными Зорями и Кандалакшей. Ситуация с COVID-19 на территории наших муниципалитетов, которые фактически являются одной агломерацией, контролируемая, число случаев заражения минимально, - сообщил хорошую новость глава Полярных Зорь Максим Пухов.

С 00.00 25 мая КПП в районе городских очистных сооружений снимут и жители смогут перемещаться из одного города в другой беспрепятственно.

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