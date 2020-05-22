2020-05-22T18:05:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: оперативный штаб назвал очаг коронавируса в Мурманске

Вспышка произошла в одной из силовых структур
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманске резко возросло число заболевших коронавирусом.В Мурманске резко возросло число заболевших коронавирусом.Фото: Олег ФИЛОНОК
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Почти два дня в Мурманске сохранялась интрига, откуда же пошел резкий рост числа заболевших в городе. Напомним, сначала прибавка шла по 10-12 человек, но 21 мая количество зараженных выросло сразу на 52 человека за сутки, а 22 мая - на 46.

- Это очаг у одного из работодателей, сейчас он локализован, - прокомментарировал ситуацию на брифинге 21 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Мы не исключаем, что в Мурманске будет усилен режим ограничений или же контроль за конкретными предприятиями.

Но вот что это за очаг - гипермаркет, банк или что-то другое - в оперативном штабе не сообщали. Подробности появились сейчас.

- В Мурманске выявлены заболевшие CoViD-19 сотрудники одной из силовых структур. Положительные результаты были получены в ходе профилактического исследования. Определен полный круг контактных лиц, протестировано более 200 человек.65 заболевших проходят лечение и переносят болезнь в легкой форме. Работа ведомства, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, продолжается без изменений, - уточнили в оперативном штабе при правительстве региона.

По информации "КП", речь идет о полиции на транспорте, но официального подтверждения этому нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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