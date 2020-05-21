Губернатор Мурманской области о вспышке коронавируса в Мурманске: «Резкий рост числа заболевших произошел у одного из работодателей»
Мурманск неприятно удивляет уже который день подряд: то 10 новых заболевших коронавирусом за сутки, то 12. А 21 мая статистика от оперативного штаба поразила: сразу 52 человека!
- Это очаг у одного из работодателей, сейчас он локализован, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Мы не исключаем, что в Мурманске будет усилен режим ограничений или же контроль за конкретными предприятиями.
Также глава региона отметил, что со следующей недели запрет на нахождение без маски в общественных местах будет нормативно закреплен, пока очень многие пренебрегают введенным режимом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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