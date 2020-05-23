2020-05-23T09:43:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Зеленоборском короновирус подтвердился у 4 сотрудников обсерватора

Источник опасной инфекции находится за пределами учреждения
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Сразу у 4 сотрудников обсерватора в Зеленоборском обнаружили коронавирус.Сразу у 4 сотрудников обсерватора в Зеленоборском обнаружили коронавирус.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Больше месяца назад Кандалакша дебютировала в сводке по коронавирусу в Мурманской области, однако смогла остановиться на заболевших в два человека и больше не прибавлять. Но 22 мая ситуация изменилась. В сводке появился Кандалакшский район, который сразу перепрыгнул на три строчки рейтинга вверх.

- В обсерваторе Зеленоборского положительные тесты на коронавирус получены у четырех сотрудников: медицинской сестры, двух санитарок и сотрудника клининга. COVID-19 был выявлен после очередного планового отбора проб у персонала. Все заболевшие помещены в инфекционные больницы Мурманской области, болезнь у них протекает без симптомов, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Сотрудники Роспотребнадзора обследовали весь персонал и подопечных обсерватора – тесты оказались отрицательными. Проверка показала, что источник заражения внешний и находится вне стен учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: оперативный штаб назвал очаг коронавируса в Мурманске. Вспышка произошла в одной из силовых структур (Подробности)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ковидном госпитале в Мурмашах: "Я очень надеюсь, что он не будет востребован". Обсуждение стройки с местными жителями было напряженным (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Мурмашей попросили губернатора Мурманской области привести в порядок территорию после ликвидации госпиталя
На скорости 148 километров в час: В Апатитах пьяная автоледи устроила смертельную аварию
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на дороге между Полярными Зорями и Кандалакшей сняли блок-пост
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Зеленоборском короновирус подтвердился у 4 сотрудников обсерватора
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: оперативный штаб назвал очаг коронавируса в Мурманске
В Мурманске мужчина закрылся в квартире с маленьким ребенком и угрожает уйти из жизни
В Мурманске мужчина в медицинской маске воровал топливо на машине с краденными госномерами
На бывшей птицефабрике под Мурманском сгорели 4 автомобиля
В Мурманске в мусороприемнике нашли труп
На строительство ковидного госпиталя в Мурмашах выделили 970 миллионов рублей
Прокуратура проверит, почему более 350 предпринимателей в Мурманске не получили поддержку государства во время пандемии коронавируса
Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Губернатор Мурманской области о моряках на обсервации: "Менять свое решение мы не будем"
В Молочном проверят семью, которая живет в "однушке" с 9 собаками
В Коле иномарка сбила на пешеходном переходе 14-летнего подростка
В Мурманской области на этой неделе ожидается до +15 градусов
В Кандалакше женщина попала под мусоровоз
В Заполярном вандалы подожгли венки у памятника пограничнику Михаилу Бабикову