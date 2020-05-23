Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Зеленоборском короновирус подтвердился у 4 сотрудников обсерватора
Больше месяца назад Кандалакша дебютировала в сводке по коронавирусу в Мурманской области, однако смогла остановиться на заболевших в два человека и больше не прибавлять. Но 22 мая ситуация изменилась. В сводке появился Кандалакшский район, который сразу перепрыгнул на три строчки рейтинга вверх.
- В обсерваторе Зеленоборского положительные тесты на коронавирус получены у четырех сотрудников: медицинской сестры, двух санитарок и сотрудника клининга. COVID-19 был выявлен после очередного планового отбора проб у персонала. Все заболевшие помещены в инфекционные больницы Мурманской области, болезнь у них протекает без симптомов, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.
Сотрудники Роспотребнадзора обследовали весь персонал и подопечных обсерватора – тесты оказались отрицательными. Проверка показала, что источник заражения внешний и находится вне стен учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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