2020-05-26T11:58:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 26 мая 2020 года: какие районы вырвались вперед по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика по заболевшим во всех районах и городах
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус продолжает гулять по Кольскому полуострову.Коронавирус продолжает гулять по Кольскому полуострову.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Обуздать коронавирус не так уж и легко. Только, кажется, что победа в руках у человека, как коварная инфекция вновь поднимает голову. Правда, пока COVID-19 не удалось завоевать Заполярье целиком. Настоящая гордость северян - Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной, куда опасный вирус так и не смог пробраться.

А вот жителям остальной территории Мурманской области приходится сражаться с «короной» не на жизнь, а на смерть. В регионе заражен 2981 человек. Правда, медики не сдаются и смогли вылечить уже 1656 пациентов, но семерых, к сожалению, потеряли.

Белокаменка с 2271 заболевшим рабочим по-прежнему остается неизменным лидером по количеству зараженных. На остальной территории Мурманской области вирус подхватили всего 710 местных жителей.

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:

Мурманск – 278 случаев

Апатиты – 143 случая

Кировск – 89 случаев

Печенгский район - 38 случаев

Североморск – 56 случаев

Кольский район – 37 случая

Полярный – 21 случай

Мончегорск – 19 случаев

Кандалакша – 7 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

Оленегорск – 5 случаев

Ловозерский район – 4 случая

Ковдор – 1 случай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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