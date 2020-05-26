Карта распространения коронавируса в Мурманской области на 26 мая 2020 года: какие районы вырвались вперед по количеству заболевших
Обуздать коронавирус не так уж и легко. Только, кажется, что победа в руках у человека, как коварная инфекция вновь поднимает голову. Правда, пока COVID-19 не удалось завоевать Заполярье целиком. Настоящая гордость северян - Терский район, ЗАТО Видяево, Заозерск и Островной, куда опасный вирус так и не смог пробраться.
А вот жителям остальной территории Мурманской области приходится сражаться с «короной» не на жизнь, а на смерть. В регионе заражен 2981 человек. Правда, медики не сдаются и смогли вылечить уже 1656 пациентов, но семерых, к сожалению, потеряли.
Белокаменка с 2271 заболевшим рабочим по-прежнему остается неизменным лидером по количеству зараженных. На остальной территории Мурманской области вирус подхватили всего 710 местных жителей.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших:
Мурманск – 278 случаев
Апатиты – 143 случая
Кировск – 89 случаев
Печенгский район - 38 случаев
Североморск – 56 случаев
Кольский район – 37 случая
Полярный – 21 случай
Мончегорск – 19 случаев
Кандалакша – 7 случаев
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
Оленегорск – 5 случаев
Ловозерский район – 4 случая
Ковдор – 1 случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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