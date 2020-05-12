Отмена режима самоизоляции в Мурманске: въезд в ряд городов ограничен

12 Май 2020 2020-05-12T17:40:24+03:00

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С 12 мая жителям Мурманской области можно выходить из дома без справок с работы или написанных от руки записок - губернатор Андрей Чибис снял обязательный режим самоизоляции.

Правда, это не значит, что регион отказался от всех ограничений по коронавирусу - мы проходим только первый этап.

Постановлением правительства Мурманской области № 292-ПП, сохраняется ограничение на въезд в населенные пункты, которые были закрыты из-за угрозы распространения COVID-19. Речь идет о Мончегорске, Териберке, Ура-Губе, Ковдорском районе, Полярных Зорях, Оленегорске, Кандалакшском и Терском районах, Печенгском и Ловозерском районах и, конечно, Белокаменке. В Междуречье сохраняется режим ЧС.

Помимо этого для Апатитов и Кировска подлили карантин. Но при этом северянам можно выезжать в отпуск, правда, жителям вышеперечисленных муниципалитетов придется иногда пройти для этого процедуру согласования.

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