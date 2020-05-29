Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Мурманской области изменилась форма заболеваемости коронавирусом»
Коронавирус, как и все болезни, не статичен. Он приспосабливается к ситуации и условиям, в которых распространяется. Как отметила руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева, это можно наблюдать и в нашем регионе.
- Мы видим смещение в части структуры и формы распространения коронавируса. Если раньше у нас в 90% случаев было бессимптомное течение болезни, потом мы долго держали 80%, то сейчас в пределах 70% и ниже. Выросла доля зараженных с признаками ОРВИ, - отметила Лена Александровна.
По ее словам, северяне все чаще слишком поздно обращаются за медицинской помощью, обычно это происходит на 3-4 день после начала заболевания. К тому момент с вероятностью в 100% кто-то уже заболел в семье.
- Помимо этого увеличилась доля с пневмониями до 13-14%. Это тоже говорит о том, что люди поздно снимают трубку и вызывают врача, - отметила главный санитарный врач региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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