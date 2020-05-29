Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В Мурманской области изменилась форма заболеваемости коронавирусом»

29 Май 2020 2020-05-29T12:34:51+03:00

Все больше пациентов попадают в больницу с пневмонией из-за коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Коронавирус, как и все болезни, не статичен. Он приспосабливается к ситуации и условиям, в которых распространяется. Как отметила руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева, это можно наблюдать и в нашем регионе.

- Мы видим смещение в части структуры и формы распространения коронавируса. Если раньше у нас в 90% случаев было бессимптомное течение болезни, потом мы долго держали 80%, то сейчас в пределах 70% и ниже. Выросла доля зараженных с признаками ОРВИ, - отметила Лена Александровна.

По ее словам, северяне все чаще слишком поздно обращаются за медицинской помощью, обычно это происходит на 3-4 день после начала заболевания. К тому момент с вероятностью в 100% кто-то уже заболел в семье.

- Помимо этого увеличилась доля с пневмониями до 13-14%. Это тоже говорит о том, что люди поздно снимают трубку и вызывают врача, - отметила главный санитарный врач региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северный флот о ситуации с коронавирусом: «Вспышки на крейсере «Петр Великий» нет». Флагман Северного флота дезинфицируют четыре раза в сутки (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «До 15 июня сохраняются ограничения в городах, где запрещены выезд и въезд». Андрей Чибис объяснил, с чем связано такое решение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU