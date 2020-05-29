Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Апатитах и Кировске введут электронные пропуска

29 Май 2020 2020-05-29T13:13:52+03:00

Скоро такое объявление можно будет увидеть на въезде в Апатиты и Кировск. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока нет подробностей, как будет организован этот режим

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Как не ждали жители Апатитов и Кировска конца мая, чтобы услышать радостную весть, все же ее не было. В городах сохраняется режим карантина, ограничения на выезд из городов и въезд сохранится еще по крайне мере ближайшие две недели.

Одна из причин – в агломерации высок коэффициент распространения коронавируса: один заболевший заражает двух и более человек.

- В Апатитах и Кировске мы введем электронные пропуска, а потом распространим их на другие муниципалитеты, где есть такие же ограничения, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Подробностей этой задумки пока немного. Известно только, что пропуска можно получить через портал "Госуслуги". Правда, нельзя забывать, что месяц назад глава региона сулил такую меру всей Мурманской области. Но в итоге до этого не дошло.

Первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко уточнила, что спецпропуска в первую очередь предусмотрены для работодателей, которые будут оформлять их для своих сотрудников и на транспорт. Это нужно для того, чтобы апатитчане и кировчане не злоупотребляли правом на выезд и въезд.

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