Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В мае в регионе могут быть введены электронные пропуска»

24 Апр 2020 2020-04-24T13:25:59+03:00

Если режим самоизоляции продлят, то в смартфонах у северян появятся вот такие пропуска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Андрей Чибис подчеркнул, что сделано это будет для удобства самих граждан

Изменить размер текста: A A

Ситуация с коронавирусом, по крайней мере, в самом Заполярье пока не вызывает оптимизма, и, признаться, как-то слабо верится, что 6 мая северяне вернутся к обычному образу жизни. К тому же уже на федеральном уровне поговаривают о том, что по примеру Москвы и Московской области в 21 регионе могут быть введены электронные пропуска.

Попала ли Мурманская область в этот список, «Комсомолка» спросила напрямую у губернатора Андрея Чибиса.

- У нас готова своя система введения электронных пропусков. Она уже прошла внутреннее тестирование, в том числе с отработкой с сотрудниками полиции, - рассказал Андрей Владимирович. – Если мы будем принимать решение о продлении режима самоизоляции, а шансы, что так оно и будет, велики, то с мая введем электронные пропуска, в том числе для удобства самих граждан.

А это значит, что с большой долей вероятности бумажные справки от работодателя и объяснительные уйдут в прошлую. Осталось потерпеть меньше недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санитарный врач Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно». Лена Лукичева подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается напряженной (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: У осужденного из колонии № 23 в Ревде подтвердили коронавирус. Исправительное учреждение в Ревде закрыли на карантин из-за коронавируса (Подробности)

Правозащитник о ситуации с коронавирусом: «Вопрос этапирования осужденного с коронавирусом из Ревды в больницу при ИК-18 в Мурмашах не стоит». Юрий Мананков рассказал о самочувствии зараженного коронавирусом осужденного (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU