2020-04-24T13:25:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «В мае в регионе могут быть введены электронные пропуска»

Андрей Чибис подчеркнул, что сделано это будет для удобства самих граждан
Елена МОЛОДЦОВА
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Если режим самоизоляции продлят, то в смартфонах у северян появятся вот такие пропуска.Если режим самоизоляции продлят, то в смартфонах у северян появятся вот такие пропуска.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ситуация с коронавирусом, по крайней мере, в самом Заполярье пока не вызывает оптимизма, и, признаться, как-то слабо верится, что 6 мая северяне вернутся к обычному образу жизни. К тому же уже на федеральном уровне поговаривают о том, что по примеру Москвы и Московской области в 21 регионе могут быть введены электронные пропуска.

Попала ли Мурманская область в этот список, «Комсомолка» спросила напрямую у губернатора Андрея Чибиса.

- У нас готова своя система введения электронных пропусков. Она уже прошла внутреннее тестирование, в том числе с отработкой с сотрудниками полиции, - рассказал Андрей Владимирович. – Если мы будем принимать решение о продлении режима самоизоляции, а шансы, что так оно и будет, велики, то с мая введем электронные пропуска, в том числе для удобства самих граждан.

А это значит, что с большой долей вероятности бумажные справки от работодателя и объяснительные уйдут в прошлую. Осталось потерпеть меньше недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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